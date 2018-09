Volley | Mondiali 2018 | risultati e classifiche dei gironi Il calendario di tutte le

Volley - Mondiali 2018 : la Serbia vede la Final Six - il Canada smorza l’Iran - Belgio e Olanda restano in corsa : Si sono giocate quattro partite nel pomeriggio ai Mondiali 2018 di Volley maschile in attesa di una super serata con Italia-Russia, Francia-Polonia, Brasile-Slovenia e USA-Bulgaria. Serbia vs ARGENTINA 3-0 (25-18; 25-22; 25-22), Pool H a Varna Gli slavi non si fermano più, dopo aver sconfitto la Francia sbrigano anche la pratica sudamericana (l’Albiceleste aveva probabilmente nelle gambe la fatica della partita vinta ieri sera ...

Volley : Mondiali 2018 - Velasco fa il gesto dell'ombrello : squalificato : VARNA, BULGARIA,- Julio Velasco è stato squalificato per una giornata a seguito del gestaccio che ha indirizzato alla fine del match nel quale la sua Argentina ha sconfitto la Polonia nella prima ...

LIVE Italia-Russia Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : i Gladiatori Azzurri contro l’Armata Rossa. Sfida titanica! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, mach valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano andrà in scena un big match davvero imperdibile, una Sfida titanica e avvincente che sicuramente regalerà grandi emozioni e che potrebbe essere determinante per l’intera rassegna iridata. La nostra Nazionale, reduce da sei vittorie consecutive, affronta i Campioni ...

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Olanda - quando giocano gli azzurri la prossima partita? Data - programma - orario d'inizio e tv : DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Foto: Valerio Origo

Volley - Mondiali 2018 : Italia-Olanda - quando giocano gli azzurri la prossima partita? Data - programma - orario d’inizio e tv : Domenica 23 settembre si disputerà Italia-Olanda, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile. Al Mediolanum Forum di Milano andrà in scena l’ultima partita della seconda fase, la nostra Nazionale è ormai a un passo dalla conquista della qualificazione alla Final Six e vuole chiudere in bellezza di fronte ai 12000 spettatori che ci trascineranno. Ivan Zaytsev e compagni partiranno con i favori del pronostico contro una delle grandi ...

Volley - Mondiali 2018 : Julio Velasco squalificato per il gesto dell’ombrello! Il Maestro salta la sfida alla Serbia : Julio Velasco è stato squalificato per una giornata ai Mondiali 2018 di Volley maschile a causa del reiterato gesto dell’ombrello eseguito più volte ieri sera al termine della partita vinta contro la Polonia per 3-2 nonostante gli innumerevoli errori arbitrali. La FIVB ha deciso di punire il Maestro con un turno di stop da scontare in questa rassegna iridata, motivo per cui attualmente non è sulla panchina dell’Albiceleste che sta ...

LIVE Volley - Mondiali 2018 in DIRETTA : Polonia-Francia match di cartello - Serbia avanti 2-0 con l’Argentina : CLICCA QUI PER TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Volley maschile (sabato 22 settembre). Oggi ci sarà da divertirsi con 8 partite in programma tra Milano, Bologna, Sòfia e Varna: la seconda fase entra nel vivo. Giornata intensissima e spettacolo assicurato, a partire dalle ore 16.00 e fino alla seconda serata: una vera e propria scorpacciata di pallavolo che ci farà ...

Italia-Russia Volley - Mondiali 2018 in tv : orario d’inizio e su che canale vederla. C’è la diretta streaming : Alle ore 21.15 si giocherà Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. Al Mediolanum Forum di Milano gli azzurri affronteranno i Campioni d’Europa in un big match davvero imperdibile, appassionante e avvincente che ci dirà davvero quale è la caratura della nostra Nazionale, al momento capace di infilare sei vittorie consecutive e di ipotecare la qualificazione alla Final Six della rassegna iridata. La corazzata ...

Italia-Russia stasera in tv - Mondiali Volley 2018 : a che ora inizia e su che canale vederla : stasera (ore 21.15) si giocherà Italia-Russia, match valido per i Mondiali 2018 di volley maschile. La nostra Nazionale affronterà i Campioni d’Europa davanti ai 12000 spettatori del Mediolanum Forum di Milano, si preannuncia un big match da urlo davvero imperdibile: gli azzurri sono chiamati a un esame importante contro una corazzata per capire a che punto siamo e quali possono essere le nostre reali ambizioni, l’Armata Rossa ha ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia batte Checco Zalone! Record di ascolti tv per gli azzurri contro la Finlandia : La pallavolo che batte Checco Zalone nella guerra degli ascolti tv. Non è fantascienza ma è accaduto ieri sera: Italia-Finlandia, match valido per i Mondiali 2018 di Volley maschile, è riuscito a fare meglio dell’ennesima replica di Sole a Catinelle, il film campione d’incassi del celebre comico pugliese. La partita degli azzurri, vinta con un roboante 3-0, è stata seguita da 2,56 milioni di spettatori che si sono appassionati alla ...

Mondiali Volley 2018 - Italia-Finlandia da record : più di due milioni e mezzo di spettatori davanti alla tv : La partita tra gli azzurri e la Finlandia è stata vista da oltre due milioni e mezzo di telespettatori, numero più alto in questa rassegna L’Italia ha giocato ieri sera la sua prima partita a Milano in un Forum di Assago che ha accolto Blengini e i suoi ragazzi con quasi 13 mila spettatori. Se gli impianti italiani continuano a essere gremiti travolgendo di affetto ed entusiasmo il gruppo azzurro, le cose non vanno diversamente in tv dove ...