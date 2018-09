Pensioni e LdB 2019 | pressioni su Quota 100 e reddito di cittadinanza

Blastingnews

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Sulleanticipate tramite la100 emerge l'ipotesi della soluzione modulare sulla base della categoria dei lavoratori.Le ultime notizie in arrivo dai mercati in merito ai conti pubblici fanno emergere nuove tensioni rispetto alla Manovra, con la quale dovranno essere avviate leflessibili e gli assegni di. Di Maio : "Mai piùminime inferiori ai 780 euro.L'aumento partirà dal 1 gennaioè. Avere una pensione per sopravvivere un intero mese è un principio di civiltà"Le ultime novità sullead oggi 19 settembre 2018 vedono arrivare nuove dichiarazioni da parte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, che evidenzia l'impellenza di trovare le risorse per ildial fine di non deludere gli italiani che si trovano in grandi difficoltà. Nel frattempo dall'opposizione si mette in dubbio l'effettiva possibilità di superare la legge Fornero con la prossima legge di bilancio, mentre i Comitati evidenziano preoccupazione sulla mancata inclusività della100 per le donne e sul venire al pettine dei primi nodi in merito alla necessità di garantire adeguate coperture.