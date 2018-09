MGK esegue il diss a Eminem tra i fischi | ma su Instagram finge di essere stato applaudito

Blastingnews

(Di mercoledì 19 settembre 2018) Lo scontro verbale e mediatico in atto da fine agosto tra il Rap Gode il neo autoproclamato 'Rap Devil' Machine Gun Kelly continua a far discutere in America e nel resto del mondo. L'ultimo capitolo deling – sicuramente tra i più coinvolgenti degli ultimi anni – èscritto due giorni fa a Orlando, quando il giovane antagonista diè salito sul palco in apertura del noto gruppo musicale 'Fallout Boys', per ere dal vivo proprio 'Rap Devil', la suatrack 'dedicata' al rapper bianco per eccellenza. L'annuncio ai fan: 'Ha perso' Poche ore dopo il rapper originario di Cleveland ha posuuna fotografia scattata durante lo show, nella quale è possibile vederlo fare il dito medio, rivolto all'obiettivo, mentre dietro di lui buona parte del pubblicoil medesimo gesto. L'artista – che nel momento dello scatto indossava provocatoriamente ...