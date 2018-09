Uragano Florence | alluvioni catastrofiche nel Nord Carolina | case allagate fino al 2°

L’Uragano Florence sferza il North Carolina - “un’alluvione che capita ogni 1000 anni” : venti a 170 Km/h - saranno 24-36 ore da incubo : L‘uragano Florence ha toccato terra in North Carolina. Come rileva il National Hurricane Center, l’uragano è approdato sulla costa sudorientale degli Stati Uniti poco dopo le 7 del mattino locali. Nelle aree di Morehead City e di New Bern sono stati segnalati tetti scoperchiati dal vento che, all’aeroporto internazionale di Wilmington, ha raggiunto le 105 miglia orarie, quasi 170 km/h. A New Bern, in particolare, ci sarebbero ...

Uragano Florence : 460mila case senza elettricità - il livello del mare si alza di 3 metri : Dopo il landfall in Carolina del Nord dell’Uragano Florence, oltre 460mila case sono rimaste senza elettricità sull’area costiera. Il ciclone ha causato anche un innalzamento del mare di circa 3 metri rispetto alla norma a Morehead City. Trasporti aerei nel caos: cancellati oltre 1300 voli. L'articolo Uragano Florence: 460mila case senza elettricità, il livello del mare si alza di 3 metri sembra essere il primo su Meteo Web.

Uragano Florence : precipitazioni raddoppiate a causa dei cambiamenti climatici : Secondo una ricerca della Stony Brook University e del Lawrence Berkeley National Laboratory, l’Uragano Florence farebbe registrare la metà della pioggia in assenza degli effetti dei cambiamenti climatici. L’Uragano ha effettuato poche ore fa il “landfall” in Carolina nel Nord, dove si prevedono diversi giorni di piogge torrenziali. Per rilevare quanto i cambiamenti climatici indotti dall’uomo contribuiscano ...

La foto degli anziani evacuati che si tengono per mano è il simbolo della potenza dell'Uragano Florence : Due anziani si tengono per mano mentre vengono evacuati con un'ambulanza, in attesa dell'arrivo dell'uragano Florence in Carolina del Sud. È questa la foto, pubblicata su Twitter, diventata simbolo della potenza del fenomeno atmosferico che ha costretto migliaia di persone a correre ai ripari e a lasciare le proprie abitazioni per proteggersi.DHEC received this photo of an elderly couple being evacuated by an #EMS crew from a SC coastal ...

