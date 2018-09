Salvini nella copertina del Time | ' Il nuovo volto in Europa | zar immigrazione' E intanto

#complicediSalvini - cosa c’è dietro l’hashtag diventato trending topic nella notte : nella notte 720 profili, quasi 200 dall'estero, alcuni dei quali pro-Trump, hanno diffuso su Twitter circa duemila contenuti con l'hashtag #complicediSalvini, rimasto in alto nelle tendenze del social network fino a questa mattina. L’analisi del fenomeno di Luca Alagna, esperto di marketing politico.Continua a leggere

Nella notte più di duemila tweet con l'hashtag #complicediSalvini : anche da americani e pro-Trump : Nella notte 720 profili, quasi 200 dall'estero, alcuni dei quali pro-Trump, hanno diffuso su Twitter circa 2mila contenuti con l'hashtag #complicedisalvini che è rimasto in alto nelle tendenze del ...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l'incontro chiarificatore con Di Maio : «Non c'è nessun golpe giudiziario, ci sono delle inchieste e io spero che facciano bene e in fretta». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio, ...

Salvini indagato frena sui giudici : «Nessun golpe giudiziario - non sono sopra la legge» | Nella notte l’incontro chiarificatore con Di Maio : «Io sono amico di tutti, anche dei magistrati che indagano su di me - ha detto il ministro dell'Interno stemperando le polemiche-. Ho la coscienza così a posto che sono disposto ad essere indagato anche per altre 15 fattispecie di reato»

Magistrati - Bonafede risponde a Salvini : "Non torniamo nella seconda Repubblica" : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha commentato l'uscita di oggi del suo collega dell'Interno Matteo Salvini contro i Magistrati di Palermo che indagano su di lui per sequestro di persona aggravato in relazione al caso dei migranti della nave Diciotti. Intervenendo su Radio Uno Rai il guardasigilli ha detto:"Il ministro dell'Interno può ritenere che un magistrato sbagli ma rievocare toghe di destra e di sinistra è fuori dal tempo. ...

Lega - Matteo Salvini cala l'asso nella manica : per salvarsi si rivolge al suo peggior nemico : Dopo la sentenza del Riesame , che ha condannato la Lega a versare oltre 49 milioni di euro , il Carroccio potrebbe appellarsi alla Corte europea della Giustizia . 'Diamo tempo al tempo, in Europa una ...

Ecco come sono fatti i Cir - l'asso nella manica di Salvini che vuole fermare l'altalena dello spread : ... i Cir sono utilizzati allo scopo di investire in titoli individuati dal ministero dell'Economia e delle Finanze purché emessi a partire dal primo gennaio 2019". Per quanto riguarda le ...

Matteo Salvini : “Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra - ma la priorità per noi sono le pensioni” : "La priorità resta la legge Fornero, che è una legge palesemente sbagliata. Arrivare a quota 100 e mandare in pensione chi se lo è meritato. Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra, quella di ieri era una riunione dei temi economici della Lega: il reddito di cittadinanza è una battaglia dei Cinquestelle, non metto becco nei temi altrui", ha dichiarato il vicepremier leghista Matteo Salvini parlando della legge di bilancio.--Dopo il ...

Reddito di cittadinanza - Salvini : "Sarà nella manovra" : Il vicepremier leghista: "Rispetteremo i vincoli". E DI Maio: "Flat tax e pace fiscale? Se favoriscono i più ricchi non va bene"

Salvini : «Il reddito di cittadinanza sarà nella manovra» - Dove trovare le risorse? : «Ieri abbiamo parlato delle priorità della Lega, il reddito di cittadinanza è una battaglia degli amici del M5S che ci stanno lavorando, non entro nei campi altrui»

Manovra - Salvini : discusse proposte da attuare nella Legislatura : Roma, 4 set., askanews, - 'Siamo persone serie, il governo nasce per durare a lungo. Gli italiani ci premiano per chiarezza e coerenza, quello di oggi è stato il primo di una serie di incontri. ...

Manovra - Salvini : discusse proposte da attuare nella Legislatura : Roma, 4 set., askanews, - "Siamo persone serie, il governo nasce per durare a lungo. Gli italiani ci premiano per chiarezza e coerenza, quello di oggi è stato il primo di una serie di incontri. ...

Flat tax - Matteo Salvini : “Non posso pretendere che l’anno prossimo tutti paghino il 15% - nella manovra ci sarà un primo passo” : La Flat Tax verrà introdotta, ma non per tutti. Nell'ambito di un'intervista concessa a Radio 24, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Non posso pretendere che l'anno prossimo tutti paghino il 15% di tasse. Ma nella manovra ci sarà un primo passo e tanti italiani, tanti artigiani e tanti professionisti pagheranno meno tasse".Continua a leggere

Matteo Salvini - più donne che uomini nella raccolta firme a suo favore : 'Salvini dovrà spiegare alla figlia e alla compagna perché non rispetta le donne'. Il virgolettato appartiene all' allora ministra Maria Elena Boschi, non propriamente una cima quando si tratta di ...