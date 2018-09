F1 | Arrivabene | in Ferrari non maggiordomi

Ferrari - dichiarazioni ‘deliranti’ di Arrivabene : Clamoroso autogol della Ferrari nel gran premio d’Italia, ne approfitta la Mercedes e Hamilton si avvicina sempre di più al Mondiale. Ecco le dichiarazioni ‘deliranti’ di Arrivabene : “Sebastian si è allargato ed è stato sorpreso da Hamilton. Se sei in gara con due macchine, probabilmente chiudendo noi a sandwich Hamilton avremmo potuto fare una strategia diversa. Bottas? Noi assumiamo piloti, non maggiordomi. Ci ...

Maurizio Arrivabene - GP Italia Monza 2018 : “Un’emozione incredibile la prima fila tutta Ferrari. I punti si fanno domani!” : Lo aveva invocato Maurizio Arrivabene (Team Principal della Ferrari), nel corso degli eventi di presentazione del GP d’ Italia 2018 (sede del 14° round del Mondiale di Formula Uno), il dodicesimo uomo in pista. Ebbene, oggi, con la prima fila monopolizzata dal Cavallino Rampante (Kimi Raikkonen primo e Sebastian Vettel secondo), l’obiettivo è stato centrato e l’Autodromo di Monza si è trasformato in uno stadio. “Un ...

F1 Ferrari - Arrivabene : «Adesso è ora di darle» : MILANO - Ha parlato anche il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky a margine del F1 Milan Festival: ' Siamo ancora indietro in classifica e dobbiamo mettercelo in testa. ...

F1 Ferrari - Arrivabene suona la carica : MILANO - A margine del F1 Milan Festival ha parlato anche il team principal della Ferrari Maurizio Arrivabene ai microfoni di Sky: ' Siamo ancora indietro in classifica e dobbiamo mettercelo in testa. ...

Formula 1 - Arrivabene : 'La Ferrari deve dare un segno ai tifosi' : 'In Italia c'è il quartier generale della Ferrari , bisogna dare un segno ai tifosi italiani, non solo un ringraziamento'. Così il team principal della Scuderia di Maranello, Maurizio Arrivabene , ha ...

F1 – Hamilton “sbircia” la Ferrari - Arrivabene lo lascia fare : “che la guardi - non siamo inferiori a nessuno” : Maurizio Arrivabene , team principal della Ferrari , parla del Gp del Belgio disputato sul circuito di Spa-Francorchamps e dominato da Vettel Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton , partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso ...

F1 – Arrivabene si congratula col team dopo il Gp d’Ungheria : le parole del team principal Ferrari : Le sensazioni di Maurizio Arrivabene dopo il doppio podio Ferrari al Gp d’Ungheria: le parole del team principal del team di Maranello E’ Lewis Hamilton il vincitore del Gp d’Ungheria: il britannico della Mercedes ha comandato la corsa all’Hungaroring, cedendo la prima posizione a Sebastian Vettel solo per alcuni giri dopo il rientro ai box per il pit-stop. Prezioso doppio podio Ferrari : sul finale un clamoroso ...

F1 : l’uscita di scena di Sergio Marchionne che effetti avrà sulla Ferrari? Arrivabene rafforzato e Raikkonen ancora a Maranello? : Un autentico terremoto quello avvenuto nella Scuderia Ferrari e nella realtà FCA. Sergio Marchionne , n.1 del Cavallino Rampante e figura di spicco di tutto il gruppo industriale lascia per gravi problemi di salute.-- Un rimescolamento delle carte importante che avrà degli effetti anche nella gestione sportiva della Ferrari. Gli scena ri sono diversi. In primis, da un certo punto di vista, il potere decisionale del Team Principal Maurizio ...

F1 - Arrivabene e la Ferrari si stringono intorno a Marchionne : “a lui dedichiamo la pole in questo momento difficile” : Il team principal della Ferrari ha rotto il silenzio di oggi, dedicando la pole position ottenuta da Vettel a Sergio Marchionne Una situazione complicata da gestire, notizie terribili che non possono lasciare indifferenti. Le condizioni di Sergio Marchionne si sono notevolmente aggravate, gettando nello sconforto l’intera Ferrari , costretta a concentrarsi comunque sul lavoro di pista visto il week-end del Gp di ...

Lite Mercedes Ferrari in diretta / Video F1 - Arrivabene vs Wolff : Stoccarda nervosa per il ritardo? : Lite Ferrari Mercedes, il Video delle dichiarazioni di Maurizio Arrivabene dopo il Gran Premio di Gran Bretagna in Formula 1: il team principal della Ferrari risponde alle accuse(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 09:48:00 GMT)