Razzismo | Sindaco Palermo scrive alle scuole ' Promuovete l' accoglienza'

adnkronos

: Razzismo: sindaco Palermo Orlando scrive alle scuole 'Promuovete l'accoglienza' : - sherlock5stelle : Razzismo: sindaco Palermo Orlando scrive alle scuole 'Promuovete l'accoglienza' : - GASirianni : RT @PapSudpontino: Prendi posizione contro il razzismo, la discriminazione e l’omofobia. Scrivi una lettera al tuo sindaco! #fascismfreezon… -

(Di sabato 1 settembre 2018) Una lettera lunga due pagine, inviata a tutti i dirigenti scolastici diper "promuovere la cultura dell', il rispetto per il diverso", per dire no "alla preoccupante ondata di ...