Chieti | momenti di paura in spiaggia | 24enne morso da uno squalo blu

Blastingnews

(Di martedì 21 agosto 2018) Attaccato eal polpaccio da un 'blue shark', unoazzurro, comunemente conosciuto come verdesca.disulladi Torino di Sangro, località balneare sull'Adriatico in provincia di: inche stava giocando con amici in acqua a pochi metri dalla riva, è stato aggredito da un esemplare che dopo ilsi è dileguato. 'di animale acquatico' L'episodio è accaduto il giorno di Ferragosto, ma è stato reso noto solo ora. Secondo quanto raccontato dalla vittima, si trovava in mare ma molto vicino alla riva perché l'acqua gli arrivava all'altezza delle ginocchia. A un tratto ha sentito uno strappo al polpaccio, quindi una fitta dolorosa. Si è guardato attorno e ha visto l'ombra scura di un grosso pesce munito di pinna caudale prendere il largo. Ilè uscito dall'acqua e si è accorto che stava perdendo molto sangue. L'hanno soccorso persone ...