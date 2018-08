Annunciata data di uscita per Shenmue 3 nel 2019 | nuovo video dalla Gamescom

Gamescom 2018 : Annunciata la data di uscita di Shenmue 3 e pubblicato un nuovo trailer : Sul palco della Gamescom 2018 è arrivato un annuncio molto atteso dai giocatori, ovvero quello della data di uscita di Shenmue 3.Ebbene, apprendiamo che Shenmue 3 arriverà il 27 agosto 2019 su PlayStation 4 e PCInoltre, è stato pubblicato un nuovo video esclusivo che potete vedere qui sotto:Read more…

Gamescom 2018 : Annunciata la data di uscita di Ace Combat 7 : Skies Unknown : BANDAI NAMCO Entertainment Europe è lieta di annunciare la data di uscita di Ace Combat 7: Skies Unknown il 17 gennaio in Italia per PlayStation 4, Xbox One (le versioni digitali dal 18 gennaio) e 1° febbraio per PC tramite Steam.Ambientata nello stesso continente Usean come in Ace Combat 3 e Ace Combat 4 la storia ruota intorno alla Seconda Guerra Continentale di Usean, seguita da un attacco da parte di un esercito di aerei senza pilota.I ...

Burnout Paradise Remastered : Annunciata la data di uscita della versione PC : Criterion Games ha annunciato che la versione per PC di Burnout Paradise Remastered sarà ufficialmente rilasciata il 21 agosto. Tuttavia, quelli desiderosi di testare la versione per PC possono farlo ora, poiché il gioco è attualmente disponibile su Origin Access e Premier.Come segnala DSOGaming, Burnout Paradise Remastered include il gioco base originale e gli otto pacchetti di gioco aggiuntivi. Il gioco offre anche una serie di miglioramenti ...

Annunciata la data di uscita di Dark Souls Remastered per Nintendo Switch : From Software e Bandai Namco hanno annunciato che la versione per Nintendo Switch di Dark Souls Remastered uscirà in Giappone il 18 ottobre e in occidente il giorno successivo, il 19 ottobre.Inoltre, come segnala Dualshockers, apprendiamo che il gioco verrà rilasciato contemporaneamente insieme allo speciale amiibo basato su Solaire di Astora.Prima della pubblicazione verrà condotto un test di rete, ma non sono state ancora comunicate ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Dopo il recente e riuscito tentativo di fuga su PC, This Is the Police 2 sarà disponibile anche su PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox One X il 25 Settembre 2018.Qui di seguito è possibile vedere il trailer di lancio pubblicato per celebrare l'uscita per PC del primo agosto:Qui di seguito, invece, potete dare un'ascoltata alla colonna sonora:

Annunciata la data ufficiale del reboot di Sabrina Vita da Strega - la versione dark in arrivo ad Halloween : Per tutti è ancora il reboot di Sabrina Vita da Strega ma per gli appassionati, quello che è nato come uno spin off di Riverdale, è già “Le terrificanti avventure di Sabrina” alias The Chilling Adventure of Sabrina. Sulla nuova serie Netflix si potrà ancora battagliare sul titolo ma non sulla data ufficiale di inizio che è finalmente stata Annunciata nelle scorse ore durante i TCA ai quali la piattaforma ha preso parte davvero in modo ...

Ufficiale l’album live di Caparezza per i concerti dedicati a Prisoner 709 : Annunciata la data : L'album live di Caparezza è finalmente Ufficiale. Quando ancora non si sono esaurite le date per il tour che sta tenendo in tutta Italia, l'artista è ora pronto per un ritorno sul mercato discografico per una nuova resa del disco che raccoglie tutte le emozioni dei live che ha voluto dedicare alla tournée per l'ultimo disco rilasciato a settembre 2017. Nel cofanetto, sarà compreso anche un dvd documentario che porterà il titolo di Trip709, ...

Bis dei Thegiornalisti a Bari a ottobre - Annunciata la nuova data al PalaFlorio : prezzi biglietti in prevendita : Dopo il bis di Milano e la tripletta di Roma, è stato annunciato anche il raddoppio dei Thegiornalisti a Bari: a grande richiesta, Tommaso Paradiso, Marco Antonio Musella e Marco Primavera si esibiranno anche per un secondo appuntamento al PalaFlorio, in due concerti tra fine ottobre e inizio novembre 2018. La nuova data è quella del 31 ottobre, che va ad aggiungersi all'altro concerto al PalaFlorio già annunciato per il 2 novembre nella ...

PES 2019 demo arriva ad agosto - Annunciata data di uscita su PS4 - XBOX ONE E PC : Volete provare PES 2019 prima della sua uscita? Dal mese di agosto 2018 potete. Konami come ogni anno metterà a disposizione una demo giocabile, ora un video ne annuncia la data di uscita ufficiale per PS4, XBOX One e PC. Nella demo sono previste ben 12 squadre tra cui Inter, Milan e Barcellona. La data di uscita della demo di PES 2019 è fissata quindi per l'8 agosto, tutti potranno provare quindi il gioco in anteprima, che avrà squadre sia ...

Monster Hunter World : Annunciata la data di uscita dell'aggiornamento che introdurrà Behemoth di Final Fantasy 14 : Capcom ha rilasciato un nuovo trailer dedicato all'aggiornamento di Monster Hunter World che introdurrà Behemoth. Come riporta Gamingbolt, l'update uscirà il 1° agosto e il nuovo video offre uno sguardo alle abilità della creatura, con il puro terrore del suo incantesimo Meteor e molto altro ancora.In collaborazione con Final Fantasy 14: A Realm Reborn (che vedrà Rathalos apparire nel gioco), Behemoth in Monster Hunter World è davvero enorme e ...

Annunciata la data di lancio di Dakar 18 - il rally game con licenza ufficiale : Se siete appassionati di rally dovete saper che Dakar 18, il rally game con licenza ufficiale, è in arrivo su PS4, Xbox One e PC. Come possiamo vedere dal comunicato ufficiale riportato di seguito il gioco è atteso per l'11 settembre 2018, mentre ecco qui di seguito ulteriori dettagli sul gioco:"Lo studio di sviluppo portoghese Bigmoon Entertainment ha annunciato oggi la data d'uscita ufficiale dell'atteso simulatore rally Raid Dakar 18. Il ...

Annunciata la data di uscita di This Is the Police 2 per PC - Mac e Linux : THQ Nordic e Weappy Studio sono felici di annunciare che This Is the Police 2 sarà disponibile esattamente tra un mese, il 2 Agosto 2018, per PC/Mac/Linux. This Is The Police 2 arriverà anche su PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One il prossimo autunno.A proposito di This Is the Police 2: