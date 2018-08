: #Prete:pochi sì esequie Stato,c'è rabbia - CyberNewsH24 : #Prete:pochi sì esequie Stato,c'è rabbia - TelevideoRai101 : Prete:pochi sì esequie Stato,c'è rabbia - MAngelaSchievan : Stavamo facendo le nostre promesse davanti al prete quando ho visto il nostro cane alzandosi e camminando verso di… -

"Sonoquelli che aderiscono ai funerali di. Tanti non vogliono fare la passerella, e li capisco. Se invece di spendere i soldi per venire qui li avessero dati a questa povera gente, sarebbemeglio". Così padre Mauro Brezzo, il cappellano dell'ospedale San Martino, che sta dando conforto ai feriti e alle famiglie delle vittime del crollo del ponte Morandi a Genova. "In generale prevale la" tra le persone."Invece i parenti delle vittime sono in lacrime e in silenzio, vivono solo il dramma",dice.(Di venerdì 17 agosto 2018)