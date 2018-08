Ecco chi rischia il taglio alla pensione

Fare soldi quando i mercati crollano - Ecco un affare in Turchia del 130% in 7 mesi : Stando ai contratti di opzione di CME Group, il principale gruppo di negoziazione di derivati al mondo, il cambio contro il dollaro s'indebolirebbe a 6,96 a dicembre e a 8,50 alla fine dell'anno ...

Chiara Ferragni e Fedez - ad un passo dal sì/ Nozze l’1 settembre : Ecco la lista degli invitati e degli assenti : Chiara Ferragni e Fedez, ad un passo dal sì, le Nozze l’1 settembre in Sicilia: ecco la lista degli invitati e degli assenti, tra di loro tanti personaggi famosi e influencer.(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 05:33:00 GMT)

Ecco la Juve di Cristiano Ronaldo in campo sabato contro il Chievo : La Juventus da oggi torna ad allenarsi in vista dell’esordio in campionato previsto sabato 18 agosto. Per il vice presidente Pavel

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 agosto : Inchiesta bloccata da Gentiloni & C. – Ecco la legge ad cognatum : Fuori tempo I due no di Gentiloni alle Camere sul dlgs “Salva-Conticini” Renzi & C – L’Inchiesta sui soldi di Unicef bloccata da norme volute dal governo a Parlamento sciolto e nonostante il parere del Senato di Marco Palombi Naja, perché no? di Marco Travaglio Come gli orologi fermi che segnano due volte al giorno l’ora esatta, Salvini ne ha detta una giusta. Almeno secondo me. È stato quando ha proposto di ripristinare il ...

Doom Eternal : Ecco perché non è stato chiamato Doom 2 : Dopo aver rilasciato un video gameplay per il suo Doom Eternal, id Software ha spiegato tramite un'intervista il motivo per cui Doom Eternal non si chiamerà semplicemente Doom 2.Come riporta Gamingbolt, la decisione di usare Eternal è legata ad una questione di "stile", come spiegato dal produttore esecutivo Marty Stratton:"Ci sentite tutte le volte chiamarlo Doom 2016, e Internet lo chiama sempre Doom 2016, pensiamo e ripensiamo se sia stato un ...

La Luce Blu Dei Nostri Dispositivi Fa Male Alla Vista : Ecco Cosa Avviene All'interno Dell'occhio : ... sembra però che sia arrivata la conferma da parte della scienza. immagine: mbelencabrera190/Pixabay.com L'eccessiva esposizione Alla Luce blu danneggia i Nostri occhi, determinando una lenta e ...

Bobo Vieri confessa : «Costanza mi fa vivere sereno. Nostra figlia? Ecco come si chiamerà» : Lei faceva la velina, il gruppo era quello', ha dichiarato a Fuorigioco, l'inserto domenicale de La Gazzetta dello Sport, 'Costanza mi dà tranquillità, è una ragazza bellissima, buona di carattere, ...

Non solo Unicredit : Ecco i titoli più esposti al rischio Turchia : Unicredit il più colpito dalle turbolenze in Turchia Da venerdì scorso uno dei mercati più penalizzati dalle vendite è senza dubbio Piazza Affari, non solo per le incertezze legate alla politica del ...

Whatsapp - le funzioni segrete che nessuno utilizza : Ecco 3 trucchi da scoprire : Whatsapp, le funzioni segrete che nessuno utilizza: ecco 3 trucchi da conoscere Whatsapp, le funzioni segrete che nessuno utilizza: ecco 3 trucchi da scoprire Al giorno d'oggi Whatsapp è diventato ...

Chiara Ferragni e Fedez matrimonio / Ecco gli invitati ufficiali alle nozze : da Bebe Vio alla Dark Polo Gang : Chiara Ferragni e Fedez, chi sono gli invitati alle nozze che si terranno a Noto il 1 settembre? Da Bebe Vio alla Dark Polo Gang: Ecco chi ci sarà e chi no(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 15:30:00 GMT)

Temptation Island Vip - salta una coppia che avrebbe dovuto partecipare al reality : Ecco chi non ci sarà! : Dopo l’annuncio delle coppie che avrebbero dovuto partecipare a Temptation Island Vip si rende nota l’assenza di una queste! Il promo della nuova edizione di Temptation Island Vip ha svelato le sei coppie che prenderanno parte al programma. Se inizialmente le accoppiate di fidanzati, che avrebbero dovuto cimentarsi nel reality, sarebbero dovute essere sette, ora si scopre come Mila Suarez ed Alex Belli non saranno nel villaggio delle ...

Matrimonio Chiara Ferragni-Fedez : la lista degli invitati famosi - Ecco chi ci sarà e chi non ci sarà alle nozze : Chiara Ferragni e Fedez si sposano: da Bianca Balti a Chiara Biasi, tra gli invitati al Matrimonio tantissimi ospiti famosi Grande fermento c’è per le nozze dell’anno, ossia quelle che uniranno in Matrimonio Fedez e Chiara Ferragni. La celebrazione in municipio del rito, che renderà il rapper e la fashion blogger marito e moglie, avverrà il primo settembre a Noto, ma tanti sono i particolari del Matrimonio che incuriosiscono i ...

Serie A - da CR7 e Lautaro al Pipita. Ecco chi è già al top per il debutto : Mancano solo cinque giorni al fischio d'inizio di Chievo-Juventus, la partita che darà ufficialmente il via alla Serie A 2018/19. Un nuovo inizio per chi ama il calcio. E come ogni prima volta la ...

RiEcco il Baffo delle televendite : 'Ho rischiato di fare il deputato' : È una mattina d'inizio estate, dall'altra parte c'è Roberto Da Crema, il mitico Baffo delle televendite degli anni '90. 'Pronto? L'intervista, certo. Ma al momento... Vuole ridere? Guardi, sto al ...