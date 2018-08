Serie B | Frosinone-Palermo | tutto nelle mani della Corte sportiva d’appello della Figc

Clamoroso in Serie A - riaperto il caso Frosinone-Palermo : adesso deve decidere la FIGC - inizio di campionato a rischio : CAOS IN Serie A- Palermo non è ancora finita. La finale di ritorno dei playoff di Serie B, vinta 2-0 dal Frosinone con la conseguente promozione nel massimo campionato, non è ancora una partita chiusa, almeno dal punto di vista giudiziario. Oggi, infatti, il Collegio di Garanzia del Coni ha riunito i ricorsi dei due club e ha annullato con rinvio la sentenza CSA/FIGC del 27 giugno, di fatto incaricando la Corte Sportiva d’Appello a ...

Serie A, Coni riapre caso Frosinone-Palermo: Ultime notizie, il Collegio propone di "riformulare la sanzione" ai ciociari, speranze per il club rosanero

Serie A 2018/2019 - Frosinone-Bologna si giocherà a Torino a porte chiuse : Il Frosinone giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino la sua prima partita casalinga, contro il Bologna, in programma domenica 26 agosto alle 20.30. Scelta legata anche al fatto che era necessario ...

Serie A 2018-19 - le probabili formazioni tipo di Empoli e Frosinone : La Serie A 2018-19 sta per iniziare e alcune formazioni come Empoli e Frosinone sono ancora a caccia dei giusti rinforzi per puntare alla salvezza. Le due neopromosse (insieme al Parma) hanno finora fatto degli ottimi innesti, ma fino al 17 agosto c'è ancora tempo per prendere qualche rinforzo. Vediamo al momento comunque quali sarebbero le formazioni tipo di Empoli e Frosinone in vista del prossimo campionato. Empoli con il trequartista La ...

Biglietti Atalanta-Frosinone - come acquistare i tickets per la prima giornata di Serie A : Lunedì 20 agosto (ore 20.30) si giocherà Atalanta-Frosinone, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. Inizia il campionato e all’Atleti Azzurri di Bergamo andrà in scena una partita subito importante per entrambe le squadre: gli orobici, affaticati dagli impegni in Europa League, cercano subito tre punti per iniziare al meglio il campionato mentre i neopromossi laziali vogliono partire col piede giusto e strappare un ...

Sorteggio Calendario Serie A : per Napoli - Cagliari e Frosinone la prima sarà fuori casa : L'evento potrà essere seguito in diretta su Sky Sport Uno e su Sky Sport ICC, canale 208 rinominato così per tutta la durata dell'International Champions Cup e che dal 12 agosto tornerà a chiamarsi ...

Serie A - domani alle 19 la presentazione dei calendari : Napoli - Cagliari e Frosinone cominceranno fuori casa : Napoli, Cagliari e Frosinone cominceranno la Serie A fuori casa per indisponibilità dei relativi stadi, oggetto di lavori di adeguamento. Anche di questo si terrà conto nella compilazione del ...

Frosinone - Longo : 'Fatti tanti sforzi - vogliamo restare in Serie A' : Il Frosinone corre veloce verso una nuova stagione, e lo fa dal Canada, lontano 8000km dalla sua Frosinone. Intervenuto in sala stampa, Moreno Longo ha parlato così della nuova stagione e dei nuovi ...

Serie A Frosinone - Longo : «La società farà ogni sforzo sul mercato» : TORONTO - Moreno Longo , tecnico del Frosinone , ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club ciociaro dopo il primo allenamento in Canada: "Il presidente aveva fissato in tre step il nostro ...

Serie A Frosinone - goleada con la Nazionale Terremotati : 24-0 : FERENTINO - Amichevole per il Frosinone di Moreno Longo che, nel primo test estivo, si è imposto 24-0 sulla Nazionale Terremotati , allenata da Sergio Pirozzi . L'amichevole precede la partenza per il ...

Serie A Frosinone - 24 gol alla Nazionale Terremotati. In campo dal 1 i quattro nuovi innesti : Finisce con un rotondo 24 a 0 il primo test match amichevole del Frosinone . La truppa giallazzurra , così come riportato dal sito ufficiale del club, alle prese con la sua prima sgambatura estiva, ha ...

Ronaldo in Serie A - il Frosinone avverte : 'Noi non lo temiamo' : ... 'A tutti coloro che hanno gufato affinché il Frosinone non andasse in serie A, che quest'anno allo Stirpe giocherà Cristiano Ronaldo, il giocatore più forte del mondo. Alloggerà a Ferentino e ...

Ritiri Serie A: tornando oggi domenica 8 luglio 2018 in campo Fiorentina, Sassuolo, Spal, Frosinone e Torino. Sempre al lavoro Udinese e Bologna: oggi raduno per la Roma.

Serie A - al Frosinone multa e due gare a porte chiuse : Il ritorno in Serie A del Frosinone si fa dolceamaro. La Corte Sportiva d'Appello ha rigettato il ricorso dei ciociari contro l'ammenda di 25 mila euro e l'obbligo di disputare 2 partite a porte ...