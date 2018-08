MotoGp confermata a Rimini per altri tre anni

Motomondiale : la MotoGp confermata per i prossimi tre anni su Sky Sport : Notizia importante per Sky Sport: anche per i prossimi tre anni la piattaforma televisiva trasmetterà tutto il Motomondiale (compresa, ovviamente, la MotoGP) sui propri canali in esclusiva. Questo il comunicato sul sito: Anche nel triennio 2019/2021, Sky racconterà tutti i GP di tutte e tre le classi (MotoGP™, Moto2™, Moto3™) su tutte le piattaforme disponibili (via satellite, sul digitale terrestre e via fibra). Il canale ...