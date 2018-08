“Mi dispiace ma è così” Alena Seredova | la foto del figlio scatena il finimondo

Galliani : “Milan out coppe? No comment - solo dispiacere da tifoso” : “Nessun commento, solo dispiacere come tifoso…”. Lo dice all’Adnkronos Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan e attuale senatore di Forza Italia, esprimendo la sua amarezza per l’esclusione per un anno del club rossonero dalle coppe a seguito della decisione della Camera Giudicante dell’Uefa. Galliani preferisce “non commentare” anche le voci di trattative per l’acquisto del ...

Dua Lipa in lacrime a Denver abbandona il palco per un problema di salute : “Mi dispiace aver deluso i fan” (video) : Dua Lipa in lacrime a Denver interrompe il suo concerto per un problema di salute: martedì 26 giugno la popstar di origine albanese è stata vittima di un incidente nel corso del suo show in programma al Filmore Auditorium di Denver. A soli tre brani dall'inizio del concerto, Dua Lipa si è trovata costretta ad interrompere la serata, per un problema all'orecchio. Dua Lipa in lacrime a Denver ha dovuto annunciare ai fan presenti di non poter ...