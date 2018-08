Fulmine colpisce turista ad Aosta | grave un 69enne Ultime notizie | “trapassato da

Filma il temporale ma un Fulmine la colpisce/ Video - una mamma salvata dalla custodia : Un fulmine ha colpito il cellulare con cui stava riprendendo dalla finestra di casa un temporale in arrivo, è successo a una donna scozzese salvata dalla cover del telefonino(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 16:10:00 GMT)

Fulmine colpisce un aereo Ryanair - passeggeri bloccati a terra : Ci sono anche due bresciani tra i centinaia di passeggeri del volo Ryanair che da Catania sarebbe dovuto decollare per Bergamo , martedì mattina, e che invece ancora aspettano di decollare: il ...

Fulmine colpisce Baita e Scoppia Incendio : In nottata ad alta quota, sopra il paese di Lutago, in provincia di Bolzano, un Fulmine é caduto su una Baita , la Schönbergalm – Malga Schönberg, provocando un Incendio , con conseguenti seri danni. Sono...

Vicenza : Fulmine colpisce cedro che manda in frantumi vetrate scuola materna : Vicenza, 12 giu. (AdnKronos) - Alle 15,30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in IV Novembre a Zermeghedo (Vi) per un fulmine che durante il temporale di oggi pomeriggio ha colpito un cedro alto una quindicina di metri, proiettando grossi pezzi della pianta sulle vetrate della scuola materna,