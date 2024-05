Scaricata dall' agenzia che doveva rilanciarla - Chiara Ferragni cola a picco | le ragioni dell' addio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 4 maggio 2024) Di tempo da che è esploso lo scandalo-pandoro ne è passato parecchio. Eppure il prezzo più altosembra pagarlo soltanto ora. Ogni giorno, infatti, un colpo al suo impero. E dopo Pantene, che ha sostituito il volto'influencer nelle campagne pubblicitarie, ecco arrivare unancor più fragoroso: la ex di Fedez infatti è stataanche da Community, l'di comunicazione trevigiana cheaveva ingaggiato proprio per rilanciare la sua immagine dopo l'esplosione del pandoro-gate. Secondo quanto trapela da fonti vicine a Community, l'imprenditrice digitale non sarebbe più tra i clienti del gruppo trevigiano fondato da Auro Palomba, che è anche l'attuale ceo. L'indiscrezione viene rilanciata dal Gazzettino, che aggiunge come ...