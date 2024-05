L’invasione di influencer putiniani che raccontano una finta Russia da favola

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) L’Italia è uno dei Paesi in cui la disinformazione e la propaganda pro Putin hanno piantato le radici più solide. È diventata un obiettivo preferenziale della disinformacja per alcuni motivi evidenti a tutti: un’ampia parte della politica istituzionale connivente con la retorica putiniana, un’opinione pubblica polarizzata dagli strascichi della stagione militante (per una vasta area che va dalla sinistra alla destra radicale, l’antiamericanismo dei tempi che furono si è evoluto in una fascinazione per la) e un’inclinazione al complottismo propria degli italiani. Ma per capire cos’è nei fatti la guerra ibrida denunciata dai giornali e dalle istituzioni, bisogna andare un po’ più a fondo e guardare a realtà apparentemente innocue che agiscono nella stessa direzione degli opinionisti dichiaratamente pro Putin e che, in un certo senso, riescono a fare più danni di ...