Numeri di cellulare personalizzati? Da oggi è possibile grazie a questa iniziativa | utenti impazziti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 4 maggio 2024) In tanti lo hanno desiderato per anni ed ora è: ecco come ottenere idiL’acquisto di una nuova Sim consente di diventare intestatari di un numero di telefono ma la scelta della numerazione che lo compone non è personalizzabile. Nel momento in cui si posiziona la scheda Sim all’interno dello smartphone si può verificare quale sia il proprio numero e comunicarlo ad amici e parenti. Arriva il nuovo servizio per personalizzare il proprio numero di telefono (cityrumors.it)Ma le cose stanno cambiandoa quella che per molti rappresenta una vera e propria rivoluzione. Anche perché si tratta di qualcosa che in tanti chiedevano da tempo e speravano di poter ottenere, ovvero dotarsi di un numero di telefono personalizzato. Daè ...