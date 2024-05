L' intelligenza artificiale si sostituisce ai poliziotti Le denunce scritte da un software

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 aprile 2024) AGI - Meno farlocca di una realtà distopica, più veritiera di un'ipotesi realistica. Succede negli Stati Uniti, dove è possibile che un rapporto di polizia venga stilato da un modello dicapace di interpretare e trascrivere l'audio estratto dalla bodycam di un agente. Si chiama Draft One e utilizza l'basata sul modello GPT-4 Turbo di OpenAI per trascrivere l'audio delle telecamere del corpo e trasformarlo automaticamente in un rapporto di polizia. E' lì'ultimo prodotto di Axon, un'azienda leader nel settore delle soluzioni tecnologiche per le forze dell'ordine. L'amministratore delegato di Axon, Rick Smith, ha dichiarato a Forbes che gli agenti di polizia saranno quindi in grado di esaminare il documento per garantirne l'accuratezza. Uno dei primi tester dello ...