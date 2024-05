Megalopolis | nel primo teaser Adam Driver sperimenta incredibili poteri

(Di sabato 4 maggio 2024) Ecco che è stato rilasciato ildi, il nuovo film di Francis Ford Coppola che verrà presentato in concordo alla prossima edizione del festival del cinema di Cannes. Nel video possiamo vedere il personaggio dire degli, ma conoscendo il regista nulla è come sembra. All’interno di questo first look, che tecnicamente è una clip ufficiale, troviamo Cesar () mentre sale fino in cima a un grattacielo. Osservando l’orizzonte sconfinato della sua città, avanza nel vuoto pronto a lanciarsi ma all’ultimo momento si arresta urlando, ordinando al tempo di fermarsi. Effettivamente le macchine sotto di lui si bloccano finché non schiocca le dita per far ...

