Can Yaman risponde in maniera acida a Francesca Chillemi - ecco cosa ha detto

(Di sabato 4 maggio 2024) Il debutto della seconda stagione di “Viola come il mare” su Canale 5 è stato preceduto dalla proiezione delle prime puntate in anteprima su Mediaset Infinity. Tuttavia, poco prima della messa in onda del primo episodio, avvenuta il venerdì 3 maggio, è emersa una certa tensione tra i protagonisti della serie, Can...

Can yaman gela Francesca Chillemi: una storia social manda tutti in tilt - Can yaman e una storia che manda in tilt tutti. Ce l'ha con Francesca Chillemi Continua a leggere>>

Francesca Chillemi: «Can yaman è stato stregato da Viola, non da me» - Stasera su Canale 5 l'attrice siciliana è di nuovo protagonista, insieme a Can yaman, della serie Viola come il mare 2. Ecco che cosa ci ha rivelato ... Continua a leggere>>

Can yaman, frecciata alla Chillemi: “Non mi ha stregato, forse il contrario” - Ogni intervista televisiva è uno spasso e i telespettatori si chiedono stavolta che cosa accadrà. Tra i due è però certamente Can yaman ad apparire più disinvolto e diretto mentre lei cerca sempre di ... Continua a leggere>>