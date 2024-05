I lati oscuri della pista da bob di Cortina e le omissioni di Luca Zaia

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) La telenovelada bob did’Ampezzo, destinata alle Olimpiadi invernali del 2026, è tristemente emblematica. Non è una notizia da cronaca locale, ma una vicenda che spiega perfettamente molte dinamiche alla base del rapporto tra uomo e natura. È la storia di come la politica italiana non sia ancora in grado di ripensare il turismo montano in ottica sostenibile. È la storia di una sbronza da profitto immediato che annebbia la vista sul futuro di un impianto che, probabilmente, prima o poi cadrà in disuso. È la storia dell’incapacità di impostare un grande evento con lungimiranza, visione e rispetto per le generazioni che verranno. È la storia di uno stravolgimento travestito da riqualificazione, di alberi abbattuti e di risorse sprecate. È la storia di un ingiustificato e pretestuoso orgoglio italiano, che ha avuto la ...