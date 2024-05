(Di sabato 4 maggio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News

Victor Osimhen si avvicina sempre di più ai saluti, il Napoli sta valutando attentamente l’erede del centravanti nigeriano. La stagione del Napoli sta per terminare, ma anche quella di Victor Osimhen in maglia azzurra. Infatti, il centravanti nigeriano si avvicina alla cessione, il club partenopeo ... Continua a leggere>>

ISRAELE, Forti tensioni con la Federcalcio Palestinese - Lo scontro tra Israele e Palestina si gioca anche nel calcio. A meno di due settimane dal congresso annuale della FIFA, in programma a Bangkok il 17 maggio, il presidente della ... Continua a leggere>>

Napoli, brutte notizie da Castel Volturno - Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match in Friuli contro l’Udinese in programma lunedì alle ore 20.45 per la 35esima giornata di Serie A. Continua a leggere>>

Dal Governo agenzia per controllare bilanci club: figc convoca riunione d'urgenza - Un'agenzia governativa che sostituirebbe la Covisoc nel controllo dei bilanci e delle spese dei club professionistici. Una mossa che riguarderebbe ... Continua a leggere>>