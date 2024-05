I progressi dell’agricoltura spaziale - tra sistemi biorigenerativi e ottimizzazione delle risorse

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) Coltivato, il Festival Internazionale, in attesa della nuova edizione che si terrà l’anno prossimo, ha partecipato alla Biennale Tecnologia 2024, organizzata dal Politecnico di Torino, con un tema solo apparentemente fantascientifico, in realtà attualissimo: l’agricoltura. Stefania De Pascale, professoressa ordinaria al dipartimento di agraria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, e Maria Lodovica Gullino, fitopatologa, imprenditrice e responsabile scientifica di Coltivato, hanno delineato un futuro-presente in cui le piante avranno un ruolo centrale per rendere possibili missioni spaziali di lungo periodo su Luna e Marte. Le ricerche condotte in questo ambito possono inoltre fin da subito aiutarci a produrre tecnologie utili per la coltivazionepiante in ambienti estremi sulla ...