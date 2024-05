Cagliari - i convocati per il Lecce | scelta a SORPRESA su Mina

Convocati Lecce , ecco la lista di Gotti in vista della sfida salvezza contro il Sassuolo. La situazione tra squalifiche e infortuni Il Lecce di Gotti ha stilato i Convocati per la sfida contro il Sassuolo. Out gli infortunati Dermaku, Kaba, Ramadani e Banda mentre Almqvist è squalificato. ... Continua a leggere>>

Buone notizie per il Monza e per Raffaele Palladino. Il tecnico campano ha diramato l`elenco dei convocati per la sfida di domani contro il... Continua a leggere>>

Sono stati diramati i convocati ufficiali del Lecce per la trasferta sarda sul campo del Cagliari . ecco l’elenco di Gotti Il Lecce si prepara ad affrontare il Cagliari in occasione della 35esima giornata di Serie A. Luca Gotti , tecnico dei giallorossi , ha reso nota la lista dei giocatori convocati ... Continua a leggere>>

Cagliari-lecce, i convocati di Ranieri: c’è Mina, ritorna Pavoletti - Per la sfida Cagliari-lecce il tecnico Ranieri recupera qualche giocatore importante, anche se come anticipato in conferenza stampa le condizioni non saranno ottimale. Ci sarà Mina, così come Dossena ... Continua a leggere>>

SERIE A, Anticipo: le formazioni ufficiali di Monza-Lazio - Dopo il pareggio di ieri sera tra Torino e Bologna, il sabato di Serie A si apre alle 18:00 con la sfida, valida per la 35° giornata, tra Monza e Lazio. Brianzoli che, reduci dal pareggio ... Continua a leggere>>

convocati Juve per la Roma: confermata l’assenza di Yildiz! Le scelte di Allegri - convocati Juve per il match di domani contro la Roma: confermata l’assenza di Yildiz. Ecco le scelte complete di Allegri La Juve ha diramato la lista dei convocati per il match di domani contro la Rom ... Continua a leggere>>