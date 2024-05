A questa campagna elettorale mancava solo l’avviso di garanzia per un ministro

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 4 maggio 2024) Insarabanda chiamatain effetti ciun beldiper un, anzi una ministra. È vero che era nell’aria da mesi, ma quando poi il temporale arriva per davvero allora bisogna aprire gli ombrelli. E per Daniela Santanchè gli ombrelli protettivi dei Fratelloni d’Italia sono già sguainati, la ministra del Turismo non lascerà il posto per la semplice ragione che, formalmente, bisognerà aspettare il rinvio a giudizio per orachiesto dalla Procura di Milano. Ma la realtà che nel Palazzo tutti conoscono è che il governo Meloni e il suo partito sono come un castello di carte, se ne tocchi una cascano tutte: troppo sottili le liane che collegano i vari pezzi del nuovo potere meloniano, troppi i nervi ...