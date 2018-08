Come cancellare ciò che hai detto all’assistente di Google

BERLUSCONI - SCONTRO COL GOVERNO SU NOMINE RAI/ Forza Italia : “follia cancellare Tav - Salvini Come fai?” : Silvio BERLUSCONI contro le NOMINE Rai: "scelta Foa un pessimo segnale, il GOVERNO fallirà". Poi lancia appello a Salvini sul Decreto Dignità: "come fai a permetterlo?"(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 15:00:00 GMT)

Come cancellare la cache di un’app Android : A volte le app Android potrebbero non funzionare correttamente. Per questo motivo, e anche perchè certe volte le dimensioni diventano eccessive, è opportuno cancellare la cache di un’app Android. Come farlo? La procedura è semplicissima, ecco Come procedere: La procedura per cancellare la cache di un’app Android è molto semplice, anche se potrebbe variare in base alle personalizzazioni del produttore. Nonostante questo, la differenza ...

Come cancellare cronologia siti visitati con pochi click : Hai utilizzato un PC pubblico per navigare su Internet e temi che qualcuno possa visionare la tua cronologia? Puoi tutelare velocemente la tua privacy leggendo tutti i passi di questa guida dove ti mostrerò Come cancellare cronologia siti visitati su tutti i browser Web più famosi, può qualche comoda estensione che puoi utilizzare per cancellare la […] Come cancellare cronologia siti visitati con pochi click

Come cancellare messaggi Instagram già inviati : Non tutti sanno che è possibile eliminare i messaggi Instagram inviati anche se l’utente l’ha già letto. Sì, avete capito bene: se avete privatamente inviato un messaggio potete successivamente cancellarlo ed esso scomparirà anche dalla chat del destinatario. Il procedimento di eliminazione è lo stesso sia se usate Instagram sia se usate l’app Direct. Ecco un esempio: Tutto ciò che dovete fare è: entrare nella chat della ...

Luigi Di Maio - l'ultimo capolavoro del grillino : Come vuole cancellare il calcio in Italia : Le buone intenzioni del vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio che lo guidano nella lotta alla ludopatia sembrano avere un nemico coriaceo: la realtà dei fatti. cancellare con un tratto di ...

Come cancellare follower Instagram : L’utilizzo di Instagram sta crescendo in modo esponenziale, sempre più persone lo usano, e tante marche e personaggi di spessore pubblicano costantemente su Instagram, mentre gli altri social sono in diminuzione. Vista la grande crescita di questo social, può accadere di avere qualche follower sgradito, che non vogliamo veda le nostre foto. In questo articolo andremo a vedere Come cancellare follower Instagram e Come non far vedere le ...

Come cancellare messaggi Instagram : Pur essendo un social network focalizzato su foto e video, Instagram permette comunque di scrivere e comunicare con gli atri utenti sfruttando le apposite sezioni. In questi casi, però, potrebbe capitare di sbagliare a scrivere un messaggio per i motivi più disparati. A tal proposito, vediamo Come eliminare i messaggi postati su Instagram o inviati tramite l’applicazione Direct. cancellare messaggi Instagram Instagram ci consente di ...

Come cancellare ricerche su Messenger : Facebook Messenger tiene traccia di tutte le ricerche che abbiamo effettuato all’interno dell’applicazione. Questo potrebbe essere un grosso problema, soprattutto se consideriamo il fatto che il nostro smartphone potrebbe capitare nelle mani di un malintenzionato. Fortunatamente, oltre a permetterci di eliminare i messaggi, l’applicazione ci consente di cancellare le ricerche effettuate. Indice cancellare le ricerche da ...