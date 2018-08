Vaccini | la Grillo annuncia | Sull' obbligatorietà decide il Parlamento

Vaccini - M5S STOP OBBLIGO E ESAMI VACCINALI/ Ultime notizie - Giulia Grillo : "Terrorismo psicologico" : VACCINI, M5s STOP OBBLIGO e ESAMI preVACCINALI: Davide Barillari e Roberta Lombardi e la proposta free vax. E' stata depositata una proposta di legge per andare a revisionare il sistema.(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Vaccini - ministro Grillo : “Discontinuità assoluta con Lorenzin. Vogliamo alleanza tra medico e cittadino” : “Ministra o ministro? Va bene ministro con la O”. Risponde così al giornalista Andrea Pancani il ministro della Salute, Giulia Grillo, nel corso della trasmissione Coffee Break, su La7. La parlamentare M5s puntualizza innanzitutto la posizione sulle liste d’attesa, la cui organizzazione è regionale: “Il mio compito è quello di assicurare che le Regioni eroghino i servizi ai cittadini. Farò la maestra cattiva, che va e interviene ...

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione (2) : (AdnKronos) - “Se il dialogo e non l’obbligo è la strada seguita in 15 Paesi dell’Europa a 28 – conclude Zaia – significa che questa è la strada giusta, anche considerando che gli altri 13 non hanno l’obbligo su 10 Vaccini, ma solo su pochissimi”. Nel 2017 l’adesione ai Vaccini in veneto nella fasci

Vaccini : Zaia - bene ministro Grillo - modello veneto è a sua disposizione : Venezia, 19 lug. (AdnKronos) - “Il veneto condivide le riflessioni del ministro Grillo, dettate dal buon senso del medico, sulla possibilità di graduare l’obbligatorietà dei Vaccini a livello territoriale, a seconda dei diversi tassi di copertura regionali. Il modello in atto con successo in veneto

Vaccini - Ministro Grillo : autocertificazione “usata per tutto il 2017” : “L’ho spiegato molte volte: l’autocertificazione è stata usata per tutto il 2017. Quindi quello che e’ successo nel 2017 e nella prima parte del 2018 sta continuando ad accadere“: lo ha dichiarato il Ministro della Salute Giulia Grillo, intervenendo alla trasmissione Agorà Estate su Raitre. “Non vedo cosa sia cambiato, noi abbiamo semplicemente prolungato la capacità di utilizzare da un punto di vista ...

Vaccini - Ministro Grillo : “L’obbligatorietà si può graduare” : “L’obbligatorietà del vaccino si può graduare. Si può graduare nell’intensità, si può graduare nel tempo, si può graduare anche a livello territoriale. Perché ci sono regioni che hanno coperture vaccinali altissime e regioni che le hanno molte più basse. Quindi magari prevedere degli interventi mirati. Questo è razionale di buon senso, non fare un decreto che all’improvviso mette dieci Vaccini obbligatori quando il giorno prima ce ne erano ...

Giulia Grillo : «Cambio l?Agenzia del farmaco. Sanità - manager solo per merito. Vaccini? Sul morbillo attenzione alta» : Il nuovo direttore generale dell?Agenzia italiana del farmaco «sarà scelto in base a una selezione pubblica. Ho firmato l?avviso. Scocca l?ora della trasparenza»....

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 Vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

Cara ministra Grillo - bene sui Vaccini - ora indaghi sui ‘sindacati’ dei medici : Sono molto contento che nel nuovo Consiglio dei ministri ci sia sulla sedia di ministro della Salute una giovane medico con cui spero di poter parlare in modo più diretto. Ho la fortuna di averla conosciuta in tempi non sospetti. Giulia Grillo da giovane eletta prese il treno per venir ad ascoltare, nel mio studio di Milano, le mie idee sulla sanità ed in particolare di History health. Per ringraziarla della disponibilità mi recai alla Camera a ...

Vaccini e scuola : tra le novità introdotte dal Ministro Grillo c'è l'autocertificazione : A quasi un mese di distanza dall’insediamento del nuovo Governo Lega-Movimento 5 Stelle, torna al centro del dibattito politico il tema dei Vaccini. Sotto l’egida dell’Onorevole pentastellato Giulia Grillo, il Ministero della Salute, infatti, riconquista la scena pubblica silenziosamente abbandonata dopo l’addio dell’ex Ministro Beatrice Lorenzin. Il termine ultimo per la presentazione della documentazione che attesti le avvenute vaccinazioni è ...

Vaccini - senatrice M5S a Giulia Grillo : 'Autocertificazione? Le auguro che i genitori dichiarino il vero' : 'Le auguro che tutti quelli che firmano l'autocertificazione dichiarino il vero così potrà portare il suo bimbo al nido senza patemi d'animo'. Elena Fattori , senatrice del Movimento 5 Stelle , si ...

