La verità dai filmati | l' incendio dei rifiuti a Caivano è doloso

“Ecco la verità su di loro!”. Asia Argento - dopo le polemiche scende in campo lei. Amica e confidente dell’attrice ha vissuto da vicino la storia con lo chef Anthony Bourdain : A pochi giorni dalla morte di Anthony Bourdain e dopo le critiche mosse dalla rete nei confronti di Asia Argento ecco che scende in campo lei, attrice di primo piano del mondo del cinema da sempre vicino alla coppia. Parole destinate a far discutere e che non troveranno tutti d’accordo. A pronunciarle è l’ex stellina di Streghe Rose McGowan«Anthony Bourdain e Asia Argento avevano una relazione aperta, il suicidio è stata una scelta personale di ...