F1 | Max Verstappen fiducioso in vista della gara | “saremo più vicini a Mercedes e

F1 - GP Germania 2018 : prove libere 2. Max Verstappen precede di un soffio Hamilton e Bottas - poi le Ferrari : Max Verstappen (Red Bull) chiude al comando il venerdì del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno, piazzando, non senza sorpresa, il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere, in 1:13.085 con gomma UltraSoft. Per l’olandese ad Hockenheim notizie buone perché la sua RB14 è eccellente nel primo e, soprattutto, nell’ultimo settore, quello del Motodrom, ma anche meno buone perché la sua vettura ha messo in mostra problemi ...

F1 - Max Verstappen : “Credo nel progetto Honda. Non penso che il motore giapponese sia più lento del Renault” : Come ormai è noto, la Red Bull avrà una collaborazione diretta e di primo livello con la Honda per il prossimo Mondiale di Formula Uno. Tuttavia, i problemi di affidabilità evidenziati dal propulsore giapponese non dovrebbero far stare troppo tranquilli i tecnici di Milton Keynes. Max Verstappen, però, non si fascia la testa prima di essersela rotta e crede nel progetto futuro: “C’è ancor un anno e Honda lavorerà duro nel frattempo. ...

Formula 1 - GP Silverstone. Prima incanta - poi va fuori : le due facce di Max Verstappen : Chi è Max Verstappen ? O meglio, qual è la vera versione del pilota della Red Bull? Amato e odiato dai appassionati della Formula 1, di sicuro dotato di grande talento, il 20enne belga-olandese ...

Max Verstappen - GP Gran Bretagna 2018 : “Silverstone non ci favorisce - ma siamo pronti a dare battaglia” : Max Verstappen tocca numerosi argomenti nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna di F1 2018 (clicca qui per programma e tv). L’olandese ha iniziato il suo pomeriggio, tornando con la mente a quanto successo nello scorso weekend. “Al Red Bull Ring ho centrato una vittoria attesa solamente in parte, ma davvero splendida da cogliere, soprattutto dopo le difficoltà ...

Jos Verstappen : “Basta criticare lo stile di Max” : Jos Verstappen è tornato nel paddock in Austria, dove ha assistito alla vittoria del figlio Max nella gara di casa della Red Bull e davanti a tantissimi suoi tifosi, e ha detto che chi lo critica non dovrebbe più mettere in dubbio il suo stile di guida aggressivo. “La gente non dovrebbe più mettere sotto […] L'articolo Jos Verstappen: “Basta criticare lo stile di Max” sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 - papà Verstappen a muso duro : “la gente che critica Max dovrebbe smetterla - lui sa quello che fa” : Il padre del pilota della Red Bull è intervenuto per zittire le critiche piovute addosso a Max, riuscito a vincere in Austria la sua prima gara in stagione Max Verstappen sta zittendo i critici, cancellando le polemiche sul suo stile di guida a colpi di podi e prestazioni da urlo. Il pilota olandese infatti ha conquistato in Austria la sua prima vittoria in questa stagione, sfruttando a dovere tutte le situazioni favorevoli accadute in ...

F1 - GP Austria - rivivi il trionfo di Max Verstappen e i momenti più belli della gara al Red Bull Ring [VIDEO] : Il week-end nero della Scuderia campione del mondo è stato completato dal ritiro inaspettato di Valtteri Bottas per una noia idraulica. Da sottolineare, inoltre, il quarto e quinto posto delle Haas ...

Max Verstappen - GP Austria 2018 : “Una vittoria fantastica - voglio continuare così. Che fatica con le gomme…” : Max Verstappen ha vinto il GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. L’olandese si è imposto a Zetlweg al termine di una gara palpitante in cui è successo davvero di tutto. Il pilota della Red Bull ha sfruttato al meglio le situazioni di gara, tra cui la virtual safety car dopo la rottura del motore di Bottas, e poi ha contenuto al meglio le due Ferrari. Queste le dichiarazioni rilasciate a caldo dal 20enne: “E’ stato ...

Formula 1 - Max Verstappen trionfa al Gp di Austria : Raikkonen secondo - Vettel terzi - Hamilton ko : Max Verstappen ha vinto il Gran Premio d'Austria, nono appuntamento del Mondiale di Formula 1, al termine di una gara ricca di colpi di scena. L'olandese ha preceduto le due Ferrari di Kimi Raikkonen ...

F1 - pagelle GP Austria 2018 : Max Verstappen vince e convince - Raikkonen si riscatta - Mercedes in ginocchio - Haas sugli scudi : Il Gran Premio d’Austria 2018 passerà agli annali sotto diversi punti di vista. In primis perchè consegna la quarta vittoria in carriera a Max Verstappen ma, soprattutto, perchè le vere protagoniste sono state gomme e motori delle vetture. Le prime hanno sofferto di blistering su diverse monoposto, i secondi hanno messo in ginocchio entrambe le Mercedes, cosa che non accadeva da tempo immemore (senza dimenticare i ko dei propulsori Renault ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria : È arrivato davanti a Raikkonen e Vettel, mentre entrambe le Mercedes si sono ritirate The post Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Austria appeared first on Il Post.

F1 – Dall’approccio alla Mario Kart alle frecciate a Verstappen - Vettel pungente : “con Max è come giocare a passaparola” : Sebastian Vettel fa mea culpa per l’errore commesso in Francia, tra frecciatine a Verstappen e un po’ di perplessità Archiviato il Gp di Francia, che non ha regalato troppe soddisfazioni a Sebastian Vettel, il tedesco della Ferrari è concentrato per un nuovo weekend di gara. Si corre in Austria, al Red Bull Ring, dove Vettel vuole andare a caccia del riscatto dopo il passo falso commesso al Paul Ricard. Il tedesco, infatti, ...

F1 - Villeneuve durissimo nei confronti di Max Verstappen : “la frase sulla testata? E’ ancora un bambino” : Jacques Villeneuve ha commentato la frase espressa in conferenza stampa a Montreal da Verstappen, dandogli del bambino Jacques Villeneuve non è tipo da mandarle a dire e, anche in questa occasione, non si è smentito. L’ex pilota canadese infatti si è soffermato sulla frase di Max Verstappen che, in conferenza stampa, aveva minacciato di tirare una testata a chiunque gli avesse chiesto degli errori commessi a Monaco. Photo4 / ...