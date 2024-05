Pesante mano di Putin su economia e voto italiani

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 7 maggio 2024) Riproponiamo l’articolo di Ermanno Corsi apparso sul Roma di martedì 7 maggio all’interno della rubrica Spigolature di Ermanno Corsi Un’azione ostile orchestrata dal Cremlino in 2 tempi pericolosamente convergenti. Da una parte un colpo alla produttività del nostro Paese, dall’altra l’interferenza nell’esercizio della democrazia con ilper l’Europa dell’imminente giugno. Prima “mossa”: blocco autocratico della filiale italiana Ariston Thermo Group e suo trasferimento alla russa Gazprom Domestic (una nazionalizzazione, anche se “temporanea”, dell’azienda anconetana di Fabriano che produce apparecchiature per riscaldare e climatizzaze). L’autoritaria “incorporazione” avviene mentre la Gazprom versa in “profondo rosso” con perdita di 629 miliardi di rubli per il crollo della vendita di gas in Europa (funzionano le sanzioni europee alla Russia che ha aggredito ...