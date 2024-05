Il principe Harry è arrivato a Londra | nessun incontro con William - Carlo lo riceverà solo se avrà tempo Ma il Re vuole disperatamente incontrare Archie e Lilibet

(Di martedì 7 maggio 2024) “se”.si deve accontentare di questa risposta da parte dello staff del padre, reIII, al suo arrivo a, oggi. Il duca del Sussex è atterrato nella tarda mattinata, senza moglie e senza figli e senza sapere ancora con certezza se e quando vedrà il padre. Ciò che pare invece certo per tutti è che non ci saràa occasione per incrociare lo sguardo del fratello. Chi ha fornito parecchi dettagli rispetto a quello che sta accendendo a corte in queste ore è l’esperto di reali Tom Quinn, che ha dispensato curiosità al Mirror mentre la stampa americana si scatenava sulla possibilità che il ribelle di casa Windsor e la moglie sfilassero al Met Gala tra star e attrici. Lui frequenta il jet set, mentre ...

Il Principe Harry si prepara a fare ritorno nel Regno Unito il prossimo mese per partecipare al decimo anniversario degli Invictus Games. Tuttavia, secondo un esperto reale, sua moglie Meghan Markle potrebbe decidere di non accompagnarlo e ciò per ...

La famiglia reale ha snobbato pubblicamente il piccolo Archie, il figlio del principe harry e di Meghan Markle, che ieri ha compiuto 5 anni. Il giovane principe è nato alle 05:26 del 6 ...

