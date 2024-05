Inter - Mkhitaryan sul FUTURO | Quella possibilità è CHIUSA

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 7 maggio 2024) Henrikhvenuto per parlare del suo. Ecco le dichiarazioni del centrocampista dell’Henrikh, centrocampista dell’, ha parlato in esclusiva alla tv pubblica armena dei neroazzurri e del suo. SCUDETTO – «Ho aspettato a lungo lo scudetto, è un trofeo prezioso. Sono molto felice perché non tutti riescono a vincerlo a