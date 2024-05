Maltempo in Campania - domani è allerta gialla | rischio di allagamenti e frane

Due tragedie sul lavoro all'indomani del primo maggio . A Lettere, nel Napoletano, i carabinieri sono intervenuti in via Depugliano per il decesso di un operaio di 57 anni....

Tempo di lettura: 3 minuti“Spring in Sorrento ” arriva un nuovo evento organizzato da Coldiretti Campania , arrivano tre giorni di allegria e prodotti a chilometro zero nel cuore della località turistica più importante della provincia napoletana. Il ...

Jabil, manifestazioni lavoratori per sensibilizzare la politica - Jabil, manifestazioni lavoratori per sensibilizzare la politica - Una manifestazione domani per le strade di Marcianise e un presidio il 10 maggio davanti alla sede di Confindustria Caserta: è così che i 420 lavoratori dello stabilimento di Marcianise della multinaz ...

Maltempo: in Campania allerta gialla dalle 12 di mercoledì a venerdì - Maltempo: in campania allerta gialla dalle 12 di mercoledì a venerdì - La Protezione civile della Regione campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello giallo valido dalle ore 12 di domani, mercoledì 8 maggio, fino alle ore 12 di venerdì 9 maggio sull'intero ...

Campi Flegrei, De Luca "Serve far conoscere i piani di sicurezza" - Campi Flegrei, De Luca "Serve far conoscere i piani di sicurezza" - NAPOLI (ITALPRESS) - “Io non drammatizzerei sinceramente… Più che un lavoro psicologico, nei Campi Flegrei dobbiamo far conoscere fino in fondo ...