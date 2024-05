(Di martedì 7 maggio 2024) (Adnkronos) – Ancora shopping inper ilSan(Gsd), che con Gksd ha raggiunto l'accordo per l'acquisizione del 100% delattraverso la controllata American Heart of Poland (Ahop). Gsd non entra nel merito dei dettagli finanziari dell'intesa, ma a quanto apprende l'Adnkronos Salute l'investimento si aggirerebbe intorno ai 400 milioni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Che rapporto ha Belen Rodriguez con le chat delle mamme e della scuola? A svelarlo è stata lei: "Ho abbandonato subito" L'articolo Belen ha abbandonato la chat di gruppo delle mamme : “Se pensano che me la tiro? Non mi frega…” proviene da Novella ...

Operazione da 400 milioni di euro attraverso la controllata American Heart of Poland. Il leader della sanità privata in Italia conferma la spinta all'internazionalizzazione e salirà a 2,5 miliardi di fatturato Ancora shopping in Polonia per il ...

Gruppo San Donato acquisisce Scanmed in Polonia - gruppo San donato acquisisce Scanmed in Polonia - Operazione da 400 milioni di euro attraverso la controllata American Heart of Poland. Il leader della sanità privata in Italia conferma la spinta all'internazionalizzazione e salirà a 2,5 miliardi di ...

"Tgcom24Tour", mercoledì la sedicesima tappa a Roma - "Tgcom24Tour", mercoledì la sedicesima tappa a Roma - Ospiti dell'appuntamento, moderato da Dario donato: Anna Maria Bernini, ministro dell'Università e della Ricerca; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Luigi Ferraris, ad gruppo ...

Premierato, alla Camera convegno spot alla riforma nel giorno in cui inizia la discussione in Aula. Organizzato da Alfano - Premierato, alla Camera convegno spot alla riforma nel giorno in cui inizia la discussione in Aula. Organizzato da Alfano - Uno spot per la riforma costituzionale del premierato in piena campagna elettorale per le elezioni europee. Il titolo dell’evento, d’altronde, sembra super partes: “La costituzione di tutti. Dialogo s ...