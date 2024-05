Concorso Sanità | nessuna assunzione nel Sannio - rassicurazioni su Sant’Agata de Goti

(Di martedì 7 maggio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiL’emergenza medici resta assolutamente grave. Cattive notizie vengono circa gli esiti delregionale per quanto riguarda gli organici: su 363 posti si sono presentati solo in 60 e saranno solo in 50 assunti, ma nessuno al San Pio, dove invece erano attesi 13 unità. Un autentico e totale flop, e non destano entusiasmi lesull’Ospedale Sant’ Agata de. In qualche modo però si può almeno registrare con un certo sollievo la pace scoppiata tra le fasce tricolori e la manager del San Pio, Maria Morgante: questa mattina presso lo stesso nosocomio, dove si è svolta l’Assemblea dei Sindaci proprio sulla, si è giunti a ripianare le forti turbolenze e polemiche esplose per la mancata partecipazione della responsabile della struttura ad una Assemblea dei sindaci. ...

“I nuovi bandi per dirigenti in Roma Capitale aprono a un numero sempre maggiore di esterni: la delibera varata dalla giunta con le modifiche alla macrostruttura e al regolamento sul nuovo assetto degli uffici e dei servizi prevede infatti di ...

Rischiano il licenziamento i docenti di ruolo che hanno sostenuto la prova di Concorso in un data suppletiva, istituita perché l’emergenza Covid aveva impedito loro di partecipare. Come ricostruito da Repubblica, il Consiglio di Stato, alla fine di ...

BCT 2024 all’insegna della bellezza: il 26 giugno Belen Rodriguez a Benevento - BCT 2024 all’insegna della bellezza: il 26 giugno Belen Rodriguez a Benevento - La Città di Benevento, in occasione dell’ottava edizione del BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione (25- 30 giugno), è pronta ad accogliere una delle conduttrici televisive più amat ...

Il miglior Vermentino del mondo, nell’Isola la sfida internazionale - Il miglior Vermentino del mondo, nell’Isola la sfida internazionale - Il miglior Vermentino del mondo sarà decretato in Sardegna. Circa 300 campioni in arrivo da Australia, Sud Africa, Brasile, Cile e poi America del Nord, in particolare California, Oregon e Virginia. O ...

Poste Italiane: aperte assunzioni come sportellisti per le categorie protette - Poste Italiane: aperte assunzioni come sportellisti per le categorie protette - Il gruppo Poste Italiane cerca operatori di sportello appartenenti alle categorie protette: scadenza domande 9 maggio ...