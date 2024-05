Jannik Sinner - non solo l’infortunio all’anca | di cosa soffre Roland Garros a rischio

(Di martedì 7 maggio 2024) Il 2024 diera iniziato in modo eccezionale con la vittoria agli Australian Open e il secondo posto nella classifica Atp, alle spalle soltanto del ‘mostro’ Novak Djokovic. Poi però la ruota della sua fortuna ha iniziato a girare vortimente. Prima il ritiro dal torneo di Madrid per un infortunio. Poi il forfait agli Internazionali di Roma per lo stesso problema. Infine è arrivata la conferenza stampa in cui il campione altoatesino ha lasciato intendere chepossa essere più grave di quanto pensato inizialmente. Per questo sarebbe ala sua partecipazione aldi Parigi. Ma i guai pernon finiscono qui.Leggi anche:e il ritiro: “Rinunciare a Roma fa ...

