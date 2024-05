Napoli - sequestrati 48 milioni di euro falsi in una stamperia

(Di martedì 7 maggio 2024) Unaillegale e circa 48in banconote perfettamente contraffatte. Tutti tagli da 50che la Guardia di finanza ha trovato e sequestrato in un capannone industriale nel quartiere Ponticelli di. Il traffico illegale è riconducibile al cosiddettoGroup, una nota organizzazione di falsari già al centro di precedenti inchieste. Il blitz è scattato all’alba e ha portato anche al fermo di sette persone, tra le quali figura anche il capo della banda di falsari. Le attività investigative sono coordinate dalla Procura diNord, dalle pm Valeria Palmieri e Giulia Basile, dal procuratore aggiunto Mariella Di Mauro e dal procuratore Maria Antonietta Troncone. Ad agire, i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria die del ...

