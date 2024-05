Severgnini perplesso | Arnautovic - come puoi? Dico una cosa con affetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 7 maggio 2024) Il giornalista Beppe, tifoso nerazzurra, sfrutta il lancio del suo libro ‘Interstellar’ dedicato allo scudetto della seconda stella per parlare dell’Inter. Il suo focus è anche sull’attacco, con qualche perplessità su Marko Anrautovic. METODI – Beppe, intervenuto ospite su “Tutti Convocati”, parla del suo libro dedicato in cui racconta l’avventura della seconda stella dell’Inter. Inoltre, il giornalista, si sofferma anche su altri temi, fra cui i dubbi su. Così il giornalista a Radio 24: «L’Inter la nuova Juventus che costruisce un impero su cui non tramonta il sole? Io lo escludo, anche per alcuni metodi. Ormai son passati tanti anni, non passiamoci sopra. Alcune cose accadute in passato mi auguro che non accadano mai più perché da tifoso non mancherei di farle notare». Le perplessità di ...