Ruba dagli scaffali di un supermercato pontino | foglio di via per una ventenne

(Di martedì 7 maggio 2024) Pubblicato il Maggio 7, 2024 A Formia, i Carabinieri del N.O.R.M. hanno arrestato una giovane donna, nata nel 2004 e appartenente all’etnia Rom, per furto aggravato. L’arresto è avvenuto a seguito di un’attenta osservazione da parte della sicurezza di un centro commerciale locale, che ha notato la donna comportarsi in modo sospetto tra glidel. Recupero della Refurtiva e Procedimenti Giudiziari Durante il controllo, i militari hanno scoperto e sequestrato diversi articoli precedentemente asportati e nascosti negli indumenti della giovane. La merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario. In seguito all’arresto, il giudice ha convalidato l’azione, confermando la flagranza di reato. Misure Preventive Proposte Per prevenire ulteriori reati, i Carabinieri hanno suggerito l’applicazione del ...

