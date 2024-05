Theo Hernandez - previsto un incontro col Milan | le voci sul Bayer - cosa filtra sul futuro

di Luca Mignani Milan O Da leader ad assenti ingiustificati. Dal punto esclamativo al punto di domanda. Da Theo Hernandez a Leao. Sul tavolo la questione del rendimento e non solo, perché all’estero danno per certo il sì del francese a una ...

Calciomercato Milan , il Bayern Monaco starebbe prepara ndo la cifra per l’assalto al terzino rossonero Theo Hernandez : ecco la cifra Il futuro di Theo Hernandez è in bilico. Dalla Spagna è, infatti, arrivata una clamorosa indiscrezione che parla ...

Calciomercato Milan , in questa stagione Theo Hernandez, Maignan e Rafael Leao hanno deluso : occhio alle possibili rivoluzioni in estate? Calciomercato Milan , da Theo e Maignan fino a Leao : i big hanno deluso . Possibili rivoluzioni in estate? ...

Striscione Dumfries contro Theo Hernandez: indagini terminate, si va verso questa DECISIONE! La richiesta - Striscione Dumfries contro theo Hernandez: indagini terminate, si va verso questa DECISIONE! La richiesta - La Procura Federale ha terminato le indagini relative allo striscione contro theo Hernandez esposto da Dumfries. La possibile decisione Si va verso la conclusione nella vicenda dello striscione contro ...

Milan, per Theo il Bayern Monaco a sul serio: offerta tra i 90 e i 100 milioni! - milan, per theo il Bayern Monaco a sul serio: offerta tra i 90 e i 100 milioni! - Il Bayern Monaco, da quanto trapela, sembra deciso a rompere gli indugi e sferrare l’attacco decisivo per theo: offerta tra i 90 e i 100 milioni. Il mercato del milan si snoderà in più direzioni, con ...

Milan: se dovesse partire Theo, Spinazzola resta un’alternativa - milan: se dovesse partire theo, Spinazzola resta un’alternativa - Nel corso della prossima sessione di calciomercato estiva il milan potrebbe salutare theo Hernandez, il terzino starebbe ...