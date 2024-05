Nordio ci ripensa e dopo le polemiche annuncia che sarà presente al congresso nazionale dall’Anm

(Di martedì 7 maggio 2024)leper quello che era stato definito come “uno sgarbo istituzionale” e la conseguente lunga riflessione, il ministro Carloha cambiato idea e ha deciso che prenderà parte al 36esimodell’Associazionemagistrati, in programma a Palermo dal 10 al 12 maggio. A darne notizia è stato lo stesso guardasigilli, affermando che “malgrado l’impegno gravoso del G7 che dovrò presiedere a Venezia da domani, riuscirò con l’ultimo aereo di venerdì ad arrivare a Palermo per portare il mio ossequio e anche il mio piccolo contributo all’Associazionemagistrati”.cialIn questa ...

