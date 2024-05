(Di martedì 7 maggio 2024) Dispositivi Convatec all’avanguardia, frutto di innovazione, ricerca e sviluppo hanno rivoluzionato la vita dei pazienti stomizzati. A fare la differenza, anche il programma me+ di Convatec che offre assistenza gratuita e personalizzata, dalla dimissione al ritorno alla vita quotidiana, dispensa informazioni sull’utilizzo dei prodotti,emotivo, consigli nutrizionali e sull’attività fisica e molto altro. Roma,

Sfatare i tabù: la stomia come opportunità di rinascita e supporto - sfatare i tabù: la stomia come opportunità di rinascita e supporto - Dispositivi convatec all’avanguardia, frutto di innovazione, ricerca e sviluppo hanno rivoluzionato la vita dei pazienti stomizzati. A fare la differenza, anche il programma me+ di convatec che offre ...