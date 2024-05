News Napoli - annuncio in diretta sul nuovo allenatore | Succederà il 30 maggio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di martedì 7 maggio 2024) La stagione sta volgendo al termine, ma in casasi lavora già al futuro. Fissata la deadline per ilazzurro. L’annata delnon ha rispettato i presupposti iniziale. Tra le file azzurre c’era massima convinzione di continuare a lottare per lo scudetto dopo il trionfo nell’ultima stagione. L’epilogo finale, però, non ha rispettato le previsioni iniziali, con la squadra che è stata costretta ad assistere a ben tre cambi in panchina. Le prime due esperienze son state targate Garcia e Mazzarri, i quali hanno poi lasciato spazio a Francesco Calzona. L’attualenon ha però invertito la rotta, con la squadra che si ritrova a lottare per un possibile piazzamento in Europa o Conference League. Tali problemi, non hanno ovviamente soddisfatto Aurelio De Laurentiis. Il ...