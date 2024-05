Detenuto ergastolano in semilibertà getta l' acido sulla compagna e l' accoltella a Sorbolo Mezzani vicino Parma

Arezzo , 7 maggio 2024 – Prima ha gettato l’ Acido in faccia alla compagna , poi l’ha colpita con una coltellata . aggressione choc ieri sera a Sorbolo Mezzani, comune in provincia di Parma. Il presunto autore è un 61enne originario di Napoli, ...

