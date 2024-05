Prima l'acido per sfregiarla, poi la coltellata per ferirla. Una donna di 54 anni è stata vittima di una brutale aggressione nella serata del 6 maggio a Sorbolo Mezzani (Parma). Secondo quanto ricostruito a scagliarsi contro di lei è stato il ...

Parma, versa acido in testa alla compagna e la accoltella: arrestato ergastolano in semilibertà - L'uomo, 61 anni, è stato rintracciato a 300 km dal luogo dell'aggressione: è accusato di evasione, tentato omicidio aggravato e deformazione dell'aspetto della persona Un ergastolano in semilibertà, dopo una lite per motivi banali, ha aggredito la compagna, una 54enne, le ha svuotato in testa una bottiglia di acido per poi colpirla con un fendente al fianco . E' ...

