Milano - 28 bimbi intossicati in piscina

(Di martedì 7 maggio 2024) 15.00 Sono rimaste intossicate 41 persone,tra adulti e bambini, per una "fuoriuscita di miscela di cloro" in unadi. I soccorsi del 118hanno assistito sul posto 28 bambini e 13 adulti. 11 le persone trasportate in ospedale (5 bambini e 6 adulti), tutte con irritazione delle vie aeree e tosse e tutte in codice verde, tranne 2 adulti in codice giallo. I bambini hanno dai 3 ai 5 anni. Non sono in condizioni preoccupanti.

