Nibali colpito da tifoso o da moto della polizia? Rottura della vertebra e Tour de France

(Di venerdì 20 luglio 2018) Dalle Olimpiadi di Rio aldedi quest'anno, la sfortuna continua a stravolgere il destino di Vincenzo. Questa volta a infrangere i sogni dello squalo siciliano ci si è messa anche lase che insieme all'irruenza dei soliti invadenti tifosi del ciclismo hanno provocato una brutta caduta per il campione italiano a 4 chilometri dal traguardo. Nonostante tutto,si è rialzato riuscendo a contenere il distacco dai primi che cavallerescamente lo hanno atteso, ma all'arrivo i forti dolori lo hanno costretto ad andare prima al centro medico e poi all'ospedale di Grenoble per verificare l'esistenza una sospetta fratturale. Timori che in tarda serata sono diventati realtà dopo i risultati clinici che hanno confermato la frattura e costretto lo squalo al ritiro dalde.Unnel quale lo Squale stava dando segni di ...