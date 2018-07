Venezia | turista derubato scrive ai ladri | ' Sono malato | era il mio ultimo viaggio'

Venezia - turista derubato scrive una lettera al ladro : “Ho il cancro - è il mio ultimo viaggio - ma ti perdono” : Non è una semplice vacanza a Venezia, quella del turista americano Michael Veley, ma “l’ultima con sua moglie”. È quanto scrive lui stesso in una lettera che ha indirizzato a chi questa vacanza gliel’ha rovinata rubandogli il portafoglio. Malato di cancro, aveva scelto la città italiana per passare qualche giorno in serenità, se non fosse che, appena sceso da un vaporetto, si è accorto di non avere più con sé contanti e ...

Turista derubato a Venezia scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio'. Il sindaco : 'Torni sarà mio ospite' : Malato di cancro, era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

Venezia - turista derubato scrive al ladro. "Ho il cancro - era il mio ultimo viaggio" : Malato terminale, è stato derubato a Venezia nel suo ultimo viaggio con la moglie. Nella lettera, si rivolge all'autore del furto: "Nonostante tutto, ti perdono". L'ira di Zaia

Turista derubato a Venezia scrive al ladro : 'Sto morendo di cancro - era il mio ultimo viaggio' : Malato di cancro, era arrivato a Venezia per un'ultima vacanza in compagnia della moglie. É stato subito derubato in vaporetto, da uno dei tanti borseggiatori che imperversano in città. Un'altra ...

'Sto morendo - era il mio ultimo viaggio' Turista derubato a Venezia scrive al ladro : Una lettera al borseggiatore che durante una vacanza a Venezia gli ha portato via molto di più che il portafoglio. L'ha scritta il Turista statunitense Michael Veley per spiegare che quel viaggio era ...

Rapinato a Venezia - turista malato di cancro scrive al borseggiatore : "Questo era l'ultimo viaggio" : Dopo aver denunciato il furto subito a Venezia, ha voluto anche lasciare alle forze dell'ordine una lettera scritta di suo pugno da consegnare al borseggiatore, nel caso in cui venisse mai rintracciato: "Sono malato di cancro e sto per morire. Questo è il mio ultimo viaggio con mia moglie".Così Michael Veley, turista americano in vacanza nel nostro paese, ha commosso chi gli ha prestato aiuto, dopo essere stato derubato di soldi, ...

"Sto morendo - era il mio ultimo viaggio" Turista derubato a Venezia scrive al ladro : Il Turista statunitense, malato terminale, è stato derubato del portafoglio durante una vacanza a Venezia con la moglie