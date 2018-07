Usa | fondi per lotta all' Aids destinati all' accoglienza dei migranti

Fondi Lega - l’accUsa : sequestri validi anche in caso di prescrizione. E il Riesame dice ok al blocco dei conti regionali : Nel processo d’appello per la truffa dell’allora Lega Nord ai danni dello Stato sui 49 milioni di Fondi non dovuti dal 2008 al 2010 e sul denaro trasferito a Cipro, processo da cui è partita la querelle giudiziaria sui sequestri dei conti del Carroccio, per Umberto Bossi è stata richiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per i revisori dei c...

Effetto Brexit sui fondi per la pesca Bruxelles vuole Usare le forbici : in Italia il taglio vale 20 milioni : ... dall'alto, appare come un istmo incastrato nel Mediterraneo, ma l'economia della pesca e dell'acquacoltura è una delle materie meno studiate dalla comunità scientifica e difficilmente oggetto di ...

Fondi dalla Regione per scuole del Consorzio comunale di RagUsa : Fondi in arrivo dalla Regione per fare una mappa degli edifici scolastici con verifiche sismiche. Interessati quasi tutti gli edifici

Sanità : Arancio (Pd) - Usare fondi per ospedali aree alto rischio ambientale : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) - "Nella scorsa finanziaria ci siamo battuti per ottenere lo stanziamento di tre milioni di euro per il potenziamento dei presidi ospedalieri che ricadono nelle zone classificate ad alto rischio ambientale: Gela, Milazzo e Priolo. Ancora oggi però non è stata attivata al

Povertà : Fraccaro - reddito cittadinanza priorità - Usare fondi Ue : Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Il reddito di cittadinanza è la priorità di questo governo, lo faremo nel più breve tempo possibile. E’ una battaglia importante che faremo in Europa, vogliamo che l’Italia abbia uno strumento europeo per rilanciare l’economia. Il Parlamento ha votato una misura per cui almeno i 20% dei fondi europei siano destinati alla lotta contro la Povertà”. Lo afferma a Skytg24 il ministro ...

Agenzia antidoping Usa : 'Fare controlli approfonditi sulla Russia' : MOSCA - Il capo dell'Agenzia antidoping americana , USADA, Travis Tygart ha chiesto alla FIFA di sottoporre la nazionale russa a controlli antidoping in seguito alle ultime vittorie nei Mondiali . Lo ...

Adesso Di Maio accelera : reddito di cittadinanza in 2018 Usando i fondi Ue : Già ieri lo aveva annunciato Davide Tripiedi, vice presidente della Commissione Lavoro della Camera: 'Pronti a cambiare il Paese cominciando subito dal mondo del lavoro. I primi due obbiettivi sono ...

Fondi Po Fesr 2014-2020 appello da RagUsa a Musumeci : Gianluca Manenti si rivolge direttamente al presidente della Regione siciliana Musumeci per chiedere un comitato di sorveglianza

Usa - Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza : in Africa aumentano gli aborti clandestini : Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini Dopo la decisione del presidente, in Kenya le donne non hanno più accesso gratuito ai contraccettivi Continua a leggere L'articolo Usa, Trump taglia i fondi globali per le interruzioni di gravidanza: in Africa aumentano gli aborti clandestini proviene da NewsGo.

Usa - Trump taglierà fondi pro-aborto : 1.45 Le cliniche che raccomandano l'aborto come metodo di pianificazione familiare o mettono le loro strutture a disposizione di medici che praticano l'aborto non riceveranno più fondi federali. Lo prevedono le nuove restrizioni varate da Trump e volte a vietare l'aborto. "La proposta non vieta la consulenza sull'aborto ma proibisce la raccomandazione dell'aborto come metodo di pianificazione familiare",ha precisato il ministero della ...

Usacli Day : raccolta fondi per i ragazzi disabili - la Gazzetta in campo a San Siro : ...della Nazionale degli Agenti Immobiliari - molto attiva da 14 anni in numerose campagne di raccolta fondi e iniziative di carattere sociale - si affiancano le due squadre della Gazzetta dello Sport , ...

